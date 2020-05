Juventus, un altro passo verso la ripresa: richiamati i giocatori dall’estero

Ennesimo passo verso la ripartenza: la Juventus ha deciso di richiamare i giocatori che in questo momento si trovano all’estero.

Si continua ad avviarsi a piccoli passi verso la ripartenza. La Juventus infatti ha deciso di richiamare i giocatori che in questo momento si trovano ancora all’estero, ossia Pjanic, Higuain, Cristiano Ronaldo, Khedira, Szczesny, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e Rabiot. Tutti questi giocatori sono tornati nei rispettivi Paesi d’origine nelle scorse settimane, dopo che era scoppiata l’epidemia.

Juventus, pronto il rientro dei giocatori dall’estero

Questi nove calciatori per i prossimi 14 giorni, dovranno rimanere in isolamento. I giocatori rimasti in Italia potranno invece ricominciare gli allenamenti, come da disposizioni del Viminale. La Continassa dunque riaccoglierà i giocatori, anche se si tratterà di sessioni di stampo puramente individuale. Niente sedute collettive, in attesa di quello che sarà deciso il 18 maggio. Insomma, si procede a piccoli passi, ma qualche piccolo segnale c’è.

