Il ministro dell’interno ha ufficializzato il ritorno degli allenamenti, le squadre di Serie A da domani possono tornare ad allenarsi in forma individuale

Tutte le squadre di Serie A tornano -ufficialmente- ad allenarsi a partire da domani, fino al 17 maggio in forma individuale per i calciatori. Il via libera è arrivato direttamente dal Ministro dell’interno, all’interno delle norme per l’avvio della Fase 2 che inizia, appunto, domani. Ecco quanto scritto sulla nota ufficiale del viminale: “Si ritiene sia consentita anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, l’attività sportiva individuale in aree pubbliche o private nel rispetto della distanza di sicurezza di due metri e rispettando il divieto di assembramento”.

Serie A, è ufficiale: riprendono gli allenamenti individuali Le misure avranno valore da domani, lunedì 4 maggio con l'inizio della fase 2. Il mondo del pallone è propenso ad una ripartenza, graduale, con la possibilità di tornare ad allenamenti collettivi se le condizioni lo renderanno necessario dopo la data del 18 maggio. In caso di benestare da parte del comitato tecnico e scientifico, del protocollo di sicurezza riveduto e corretto, come sappiamo, della Figc, il campionato potrebbe riprendere i battenti ad inizio giugno.

