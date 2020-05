Juventus, sarà una ripresa con gli uomini contati

La serie A sembra pronta muovere un piccolo passo verso la ripartenza. Non ci sono ancora delle notizie ufficiali riguardo la ripresa degli allenamenti di gruppo per le squadre della massima serie. Che ovviamente attendono anche novità riguardo la possibile ripartenza del campionato.

Nel frattempo però ci si potrà allenare individualmente e sono arrivate le aperture sperate per i professionisti, che dunque potranno allenarsi da soli nei centri sportivi. Per questo motivo anche in casa Juventus ci si sta attrezzando per far sì che tutto sia organizzato nel modo giusto.

Tuttavia sono davvero pochi i giocatori che saranno subito a disposizione per i bianconeri, considerando che ci sono ben dieci elementi che si trovano all’estero e dei quali si attende il ritorno. Ultimo Matuidi, che dopo la guarigione dal coronavirus è partito per Parigi. Escludendo Demiral, infortunato di lungo corso, dunque sarebbero undici i giocatori della Juventus pronti a rimettersi da subito al lavoro.

Tra il 5 e il 6 maggio dovrebbero presentarsi al JTC della Continassa dunque i portieri Buffon e Pinsoglio, i difensori De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Rugani e i centrocampisti Bernardeschi, Bentancur, Cuadrado, Ramsey e Pjanic.

Dybala resta in stand by

Niente da fare ovviamente per Paulo Dybala, che nel frattempo continua ad allenarsi da solo nella sua abituazione. L’argentino è stato uno dei tre giocatori bianconeri ad essere stato vittima del Coronavirus e adesso attende l’esito dell’ultimo tampone, con la speranza che sia negativo. Soltanto in un momento successivo dunque potrà pensare dunque di allenarsi al centro sportivo bianconero.

