Paratici attento alle occasioni di mercato, due profili davvero interessanti potrebbero essere i rinforzi per la prossima stagione, ecco gli scenari

Come riportato sul profilo Twitter del giornalista Paolo Paganini, sono molte le opportunità a parametro zero per la prossima finestra di mercato, la Juventus e il ds Fabio Paratici avrebbero individuato due profili davvero interessanti da inserire nella rosa bianconera del prossimo anno, ecco i possibili scenari:

Meunier in uscita dal Psg potrebbe essere il rinforzo davvero di qualità richiesto dal mister Sarri, il giocatore piace ai bianconeri già da diverso tempo e Paratici starebbe studiando il modo per portarlo alla Juventus già nella prossima stagione, il difensore piace, come abbiamo detto, anche al mister toscano Maurizio Sarri che lo adatterebbe perfettamente allo stile di gioco voluto, improntato sui fraseggi e sulla dinamicità.

Calciomercato Juventus, Paratici: le occasioni a parametro zero

Oltre alla difesa un altro settore in rinforzo, data la possibile partenza di uno degli esterni d’attacco è, appunto, quello offensivo. Come abbiamo già sottolineato il calcio richiesto dal mister Sarri è prettamente dinamico e tecnico, dunque i profili sondati dalla Juventus cercano sempre di adattarsi alle richieste del mister, un occasione che potrebbe davvero fare al caso dei bianconeri sarebbe il profilo di Willian l’esterno brasiliano del Chelsea con la sua velocità e la tecnica innata potrebbe davvero essere un occasione e un rinforzo ideale per il calcio tecnico improntato nella Juventus di Sarri. Per portarlo sotto la Mole ci vorrà la giusta strategia che già Paratici sta studiando parlando con l’entourage del calciatore. Due profili di prima fascia che potrebbero arrivare, entrambi, a parametro zero consolidando così il mercato mai banale dei parametri zero. Paratici pronto a sedersi al tavolo delle trattative per portare i due giocatori in bianconero nella prossima stagione.

