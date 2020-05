Icardi, mossa dell’Inter per mettere fuori gioco la Juventus

L’Inter starebbe trattando uno scambio con l’Arsenal per portare Aubameyang a Milano. Al suo posto farebbe il percorso inverso Mauro Icardi.

Sono ormai mesi che per il calciomercato della Juventus va avanti il tormentone Icardi. L’attaccante argentino sarebbe infatti l’obiettivo numero uno dei bianconeri per rafforzare il pacchetto offensivo. Nelle ultime ore però ci sarebbero delle novità. Sul valore di Icardi non ci sono dubbi. Ci sono pochi attaccanti che possono vantare la sua media realizzativa. Spietato in area di rigore, è un vero cobra sui pallone che gli arrivano nei sedici metri finali. E’ chiaro dunque che interessi a tutti i migliori club d’Europa. Al momento Icardi veste la maglia del Psg, che lo ha preso in prestito oneroso per cinque milioni di euro, con la possibilità di riscattarlo a fine stagione per una somma di 65 milioni. La novità è che l’Inter potrebbe utilizzarlo in uno scambio con Aubameyang dell’Arsenal. A quel punto Paratici sarebbe tagliato fuori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bianconeri su Luiz Henrique: lo manda Mendes

Icardi verso l’Arsenal. E la Juve?

Stando al quotidiano Tuttosport, il centravanti argentino potrebbe essere utilizzato dall’Inter come pedina di scambio con l’Arsenal per arrivare ad Aubameyang. Si ragiona sulla base di 50-60 milioni dai Gunners ed è uno dei profili più caldi nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione per supplire ad un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Una soluzione che metterebbe così fuori causa la Juventus, che ha sempre in Icardi un obiettivo sensibile in attacco per sostituire il partente Higuain.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK