La Juventus riparte, ma Cristiano Ronaldo sta in quarantena

La Juventus prova a ripartire, ma senza Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è infatti in quarantena: ecco la situazione.

In casa Juventus si prova a ripartire. Ieri è stato il primo giorno in cui la Continassa si è rianimata, a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta. I giocatori hanno ripreso ad allenarsi, ridando un briciolo di normalità alle loro giornate. A balzare all’occhio però è soprattutto un’assenza, ossia quella di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, tornato da Madeira, ora dovrà farsi altri 14 giorni di quarantena.

Juventus, ecco la ripresa: manca Cristiano Ronaldo

CR7 lunedì sera è rientrato in Italia con Georgina e i quattro figli. Il lusitano ha affittato una lussuosa villa in quel Funchal. Ora il bianconero ha fatto il suo ritorno nella dimora nella pre collina torinese, alle spalle della Gran Madre e con splendida vista sulla città. Di certo non gli mancano le attrezzature sportive, con cui può allenarsi individualmente. Mentre alcuni dei suoi compagni ricominciavano a prendere confidenza con il pallone, Cristiano Ronaldo, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato sottoposto al rito del tampone, che anche in caso di negatività non gli eviterà i 14 giorni di isolamento previsti per chi rientra dall’estero. La stessa sorte toccherà a chi si è recato nel proprio paese d’origine.

Il rigore è comunque a dir poco massimo anche per chi non è in quarantena. Infatti i giocatori sono stati scaglionati in 3 fasce orarie diverse. Ramsey è stato il primo e si è allenato al mattino, nel pomeriggio è toccato a turno a Chiellini, Bonucci, Bentancur, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi, Pjanic e Pinsoglio. L’unico assente tra gli arruolabili è stato Buffon, che riprenderà nei prossimi giorni. Dybala invece attende l’esito dell’ultimo tampone e spera di potersi aggregare presto agli altri.

