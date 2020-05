Ritornato ieri in Italia, Il fenomeno portoghese si allena in villa pronto alla ripartenza. Dovrà sottoporsi però ai 14 giorni di quarantena.

Un viaggio di tre ore per tornare in Italia, infatti Cristiano Ronaldo è ritornato ieri sera da Funchal a Torino, dopo i 58 giorni dopo la sua ultima partenza verso il Portogallo, il fenomeno è pronto a ripartire con la Juventus ma dovrà prima sottoporsi alla quarantena obbligatoria di 14 giorni in ottemperanza alle norme governative vigenti che sottopongono ad una quarantena obbligatoria tutti coloro che arrivano dall’estero nel territorio italiano anche qualora non si presentassero i sintomi classici del Covid-19. In attesa quindi dell’allenamento in squadra, Cristiano si sta allenamento nella sua villa, per iniziare poi ad allenarsi con i compagni dal 18 maggio.

Juventus, allenamento in villa per Cristiano Ronaldo

Nel frattempo, Il primo a raggiungere lo Juventus Training Center, è stato Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese rimasto in Italia nel periodo dello stop del Coronavirus è pronto a riparte in pratica dal punto in cui ci si era fermati, con il gallese autore del grandissimo gol e poi dell’assist a Dybala in quella sfida all’Inter nell’ultimo match disputato in Serie A dai bianconeri. Dopo Ramsey toccherà anche agli altri italiani scendere in campo per gli allenamenti individuali. Intanto fra oggi e domani dovrebbero rientrate anche gli altri giocatori ancora all’estero.

