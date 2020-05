Juventus, senti Evra: “Ecco che cosa mi ha confessato Cristiano Ronaldo”

Patrice Evra è tornato a parlare della Juventus e ha rivelato un qualcosa che gli ha confessato Crstiano Ronaldo un po’ di tempo fa.

Patrice Evra è rimasto nel cuore dei tifosi della Juventus. L’ex terzino dei bianconeri ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il podcast dei Red Devils. Queste le sue parole: “Un giorno mister Ferguson mi disse che voleva vincere nuovamente la Champions League ma che, per farlo, avrebbe avuto bisogno di Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Era anche abbastanza sicuro di poterli avere a disposizione tutti e due. Parlai anche con Cristiano in quei giorni e mi disse che stava tornando allo United, dopo aver detto di si a Ferguson. Me lo ha detto proprio lui”. Insomma, un’indiscrezione clamorosa riguardante il passato, più precisamente il 2013. Ora però il portoghese è uno dei pilastri della Vecchia Signora ed è con quest’ultima che proverà a vincere la Champions League.

Patrice Evra, ecco l’indiscrezione su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a quell’epoca ha poi deciso infatti di cambiare idea e rimanere al Real Madrid, che di lì a poco acquisterà proprio Bale. Il progetto di Ferguson è andato così in fumo e chissà se il tecnico ha deciso di ritirarsi anche per questo motivo. Una scelta che ha senza alcun dubbio cambiato storia del Manchester United in maniera netta.

