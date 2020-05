Juventus, Higuain verso il ritorno: ecco quando rientrerà

Dopo tante polemiche, Gonzalo Higuain sembra essere pronto a tornare a Torino. Ecco quando è previsto il rientro dell’argentino.

Tante discussioni nelle scorse settimane, ma ora Gonzalo Higuain sembra esser pronto al rientro a Torino. L’argentino è stato il primo a tornare a casa e, a molti compagni, avrebbe confessato di non esser intenzionato a tornare in Italia. Tante voci e tante polemiche, però, come riportato da ‘Tuttosport’, l’attaccante è stato richiamato in questi giorni dal club in vista di una possibile ripresa delle sedute di allenamento in gruppo il 18 maggio. Ma qual è la situazione?

Juventus, ecco quando tornerà Higuain

Durante questo periodo di quarantena, l’ex Napoli e Chelsea è stato con la madre malata, il padre Jorge, la compagna e il figlio. I contatti con la Juventus sarebbero comunque stati costanti e continui. Ed ecco che il giocatore tra venerdì e sabato, salvo imprevisti, dovrebbe tornare in Italia. Gli imprevisti dipenderebbero dalla disponibilità di voli. E il futuro? Le riflessioni continuano, ma l’obiettivo ora è terminare la stagione in maglia bianconera. Del resto si parlerà nei prossimi mesi, con l’ipotesi di una cessione che resta comunque la più plausibile e percorribile.

