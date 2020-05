Juventus, senti Sconcerti: “Higuain andrebbe querelato”

Gonzalo Higuain è stato il primo ad abbondare la quarantena per tornare nel suo Paese. Un comportamento che non è piaciuto a Mario Sconcerti.

Gonzalo Higuain è a dir poco al centro di numerose discussioni nelle ultime settimane. L’argentino è stato infatti il primo calciatore a lasciare l’Italia e a tornare nel suo Paese d’origine. Un comportamento che ha scatenato tante reazioni. Tra queste a spiccare è senza alcun dubbio quella di Mario Sconcerti. Ma che cosa ha detto il noto giornalista?

Higuain, l’attacco di Mario Sconcerti: cosa ha detto

“Il primo è stato Higuain e io me lo ricordo bene. Ha abbandonato la quarantena. Ora, quando torna, in teoria ci sarebbe il dovere di una denuncia, ma non so se ci sarà. Tutti però adesso avranno il dovere di una quarantena”, queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Calciomercato.com’. Parole che hanno scatenato il mondo dei social. Queste le principali reazioni: “Sorpreso da come la Juventus abbia gestito tutta questa vicenda. Non avrei mai pensato che casi del genere potessero accadere con questa società, invece è successo”, “Come si fa a denunciare Higuain? Magari non torna neppure, pare resti in Argentina a giocare col River Plate o con il Boca“.

Sconcerti si è poi voluto soffermare sulla possibile riprese del campionato, mostrando quando tempi e modi non lo convincano: “Prima abbiamo chiesto ai giocatori di tagliarsi gli stipendi, mentre ora gli si prospetta l’eventualità di chiudersi due mesi in un albergo e uscire solo per giocare. Questi devono andare in campo, giocare, divertirci e tornare in galera. Sono sincero: a me sembra una roba da gladiatori. E poi sinceramente penso che dopo due mesi, in un periodo così, ci siamo accorti di poter stare senza calcio”.

