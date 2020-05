Uefa, le Coppe potrebbero disputarsi in estate: la situazione

L’Uefa continua a monitorare quel che accade nei singoli campionati prima di decidere sul come potrebbero esser disputate le Coppe.

L’Uefa osserva quel che accade nei singoli Paesi, in particolare in Germania, in Italia, in Spagna e in Inghilterra. In quel di Nyon il chiodo fisso resta quello di giocare le coppe europee ad agosto. Il tutto porterebbe a far ripartire la prossima stagione nelle finestre per le nazionali di ottobre e novembre, quando si giocheranno gli spareggi utili a determinare le ultime quattro squadre che prenderanno parte al prossimo Europeo. Tutto potrebbe essere deciso nell’Esecutivo del 27 La priorità del momento sembrerebbe essere soprattutto l’assegnazione della Champions League e dell’Europa League 2019-20, disputando tutte le partite in calendario.

Uefa, ecco quando potrebbero ricominciare le Coppe

L’Uefa, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, si starebbe attrezzando per aiutare le formazioni che eventualmente non avessero l’ok dei governi a disputare le partite nel proprio stadio e ad allenarsi nel proprio centro sportivo. Si tratterebbe comunque di eventualità limite. Queste squadre potrebbero andare all’estero per sostenere le sedute di allenamento settimanali e giocherebbero in campo neutro. Lo svantaggio ci sarebbe, ma risulterebbe abbastanza ridotto sia perché gli incontri saranno comunque tutti a porte chiuse per ovvi motivi sia perché Champions ed Europa League saranno compresse in poche settimane.

Le tre settimane che sarebbero necessarie per finire le coppe potrebbero essere ancora di meno se la Uefa decidesse di accorciare i format e, scontentando le tv, di non disputare tutti gli incontri attualmente in programma. Di questa eventualità ha parlato a ‘Blic’ uno dei vice presidenti della Uefa, il serbo Zoran Lakovic. Queste le sue parole: “Stiamo monitorando la situazione sanitaria in Europa e abbiamo una serie di scenari su come far proseguire la Champions League e l’Europa League. Lo scenario attuale, che abbiamo illustrato a tutte le federazioni e ai club, è che la competizione continui ad agosto, con le finali programmate alla fine del mese. Quindi, questo è uno scenario che è ancora valido e sul quale stiamo lavorando. Ci auguriamo che questa ipotesi non cambi, ma in tal caso abbiamo alcune alternative pronte. L’obiettivo era e rimane completare la stagione“. Insomma, si potrebbe pensare anche a eventuali Final Eight o alle Final Four. Tutto è ancora in evoluzione.

