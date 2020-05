Juventus, Covid-19: ecco le misure adottate dai bianconeri

Paulo Dybala, nonostante non abbia ancora -definitivamente- sconfitto il Covid, sembra stia bene e a dimostrarlo è proprio la Joya tramite i propri social network, con continui allenamenti e post sorridenti. A breve si attenderà il quarto e in teoria ultimo tampone che dirà se il fantasista argentino potrà, finalmente, mettersi alle spalle questo brutto momento proprio come hanno già fatto i compagni di squadra Rugani e Matuidi, per tornare proprio dove aveva lasciato, con un grandissimo gol all’Inter che ha sancito il ko definitivo in quella che per molti era definitiva la sfida scudetto.

