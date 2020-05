Calciomercato Juventus, la proposta alla Roma per Zaniolo

E’ il sogno proibito di tante squadre. Niccolò Zaniolo è non solo un perno della Roma di Fonseca, ma anche della nazionale di Mancini. Un giocatore la cui quotazione negli ultimi anni è cresciuta a dismisura. L’Inter lo ha lasciato partire dopo l’esperienza con la Primavera e la Roma lo ha reso invece uno dei giocatori giovani più forti in circolazione.

L’interesse della Juventus per il talentuoso giocatore, che si sta riprendendo da un serio infortunio avvenuto ad inizio anno proprio contro i bianconeri, non è mai venuto meno. Stiamo parlando di un calciatore che può ricoprire tanti ruoli e che alla sua età è già determinante. Non ci sono tanti campioni del genere in giro e i bianconeri lo sanno benissimo. Prenderlo vorrebbe dire assicurarsi un grande calciatore per molti anni.

La dirigenza bianconera – come ha riportato Tuttosport – avrebbe avanzato un’offerta alla Roma per portarlo a Torino. La Juventus avrebbe offerto infatti Federico Bernardeschi come parziale contropartita (più un conguaglio economico) ma i giallorossi hanno declinato, evidenziando dunque la volontà di non lasciare partire il suo gioiello.

LEGGI ANCHE –>>Champions League, ecco la data probabile di Juventus-Lione

Juventus-Roma, non si farà nemmeno l’altro scambio

Nella scorsa estate i due club sono stati protagonisti dello scambio tra Spinazzola e Luca Pellegrini e nelle ultime settimane si è parlato con insistenza anche di un altro possibile scambio in estate. Trattativa che avrebbe riguardato Mandragora e Cristante. Tuttavia nemmeno rumor di calciomercato sembra destinato a concretizzarsi, visto che l’allenatore della Roma Fonseca considera incedibile Cristante.

LEGGI ANCHE –>>Pallone d’Oro 2020, Ronaldo non è il favorito

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK