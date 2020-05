Brand Juventus in volo. Si avvia ad essere il primo italiano sui social

Il brand Juventus su appresta a diventare il numero uno italiano su Instagram superando Gucci. Tra le squadre di calcio è secondo solo al Liverpool.

Il prossimo step per il club di Andrea Agnelli sarà quello di diventare primo brand italiano su Instagram. Attualmente la vetta è detenuta da Gucci, il marchio di moda che ha qualcosa come 40,4 milioni di followers. Il brand Juventus, però, è già a 39,5 milioni e considerata la crescita di circa 25mila seguaci al giorno, il sorpasso non tarderà ad arrivare. Ciò significa che entro l’estate i bianconeri effettueranno il sorpasso e guarderanno tutti dall’alto verso il basso in questa particolare. classifica. Che, si sa, ha una sua importanza.

LEGGI ANCHE >>> Festa della mamma, cinque idee per signore tifose della Juventus

Brand Juventus ed effetto Ronaldo

La crescita del marchio torinese sui social ha subito un’impennata importante soprattutto grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo. E’ lo sportivo ma anche il personaggio pubblico in assoluto più seguito al mondo sui social. Il brand Juventus ne ha guadagnato tantissimo, tanto che continua a crescere esponenzialmente. Attualmente, secondo quanto riferisce il sito spagnolo Deportes y Finanzas, la Juve è seconda al mondo nella classifica dei brand sportivi per interazioni su Facebook. Il social network più anziano e ancora quello più utilizzato in ogni angolo del globo. Il club bianconero è dietro solo al Liverpool e davanti a United e Real Madrid.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK