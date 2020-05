Calciomercato Juventus, i boomaker tengono vivo il sogno Messi

Leo Messi alla Juventus sembra essere un sogno per molti tifosi bianconeri. Del resto chi non vorrebbe l’asso argentino nella propria squadra? Gli anni passano e anche lui avvia alla fine della carriera, ma resta sempre un top player indiscusso.

Il sogno Messi alla Juventus sembrerebbe rimanere tale, anche se nelle scorse settimane si è parlato molto del suo futuro e si è anche ipotizzata una sua partenza. I bookmaker tengono ancora aperta la possibilità che il giocatore possa arrivare in Italia ai bianconeri, anche se la quota (33) in realtà fa comprendere come un suo passaggio alla Juve sia davvero molto complicato. Tuttavia gli analisti tengono aperta anche questa possibilità.

Tuttavia in questi tempi storici, con l’emergenza Coronavirus che ha scombussolato anche i conti delle società, tutto può succedere. Ecco perché alla quota scontata per la sua permanenza al Barcellona (1.05) come riporta Agimeg ci sono anche quote che sono decisamente meno improbabili.

Il passaggio di Messi al Psg ad esempio è quotato “solo” 7.50 mentre quello all’Inter è bancato a 10. Dunque gli analisti vedono non impossibile un suo futuro in nerazzurro. Tra le squadre interessate a lui potrebbe esserci anche il Bayern Monaco, quotato a 20. Tutte ipotesi, vero, ma di questi tempi – con il mondo del calcio fermato dalla pandemia – ai tifosi non resta che sognare un grande colpo per il futuro.

