Juventus, le immagini dell’allenamento individuale dei giocatori

Nelle foto si vedono Cuadrado e De Sciglio allenarsi come di rito in sedute, però, individuali. Con la speranza che presto il campionato possa riprendere e in attesa degli altri giocatori in arriva dall’estero, la società bianconera si augura di avere la rosa al completo per giugno, così da farsi trovare pronta, appunto, ad un eventuale ripresa anche se, stando alle parole del ministro dello sport Spadafora, attualmente, dati altri contagi in certe realtà di Serie A, la situazione sembra nuovamente compromessa. Intanto i giocatori della Juventus presenti alla Continassa si allenano con efficienza.