Come Balotelli, anche Felipe Melo ha voluto rispondere a Giorgio Chiellini che nella sua autobiografia l’ha definito “una mela marcia”

Giorgio Chiellini nella sua autobiografia ha parlato, senza peli sulla lingua, di cose positive ma anche di compagni con cui non ha avuto -diciamo- troppo feeling. Questo è il caso di Felipe Melo che, lo stesso capitano Giorgio Chiellini, in riferimento agli anni trascorsi in bianconero con il brasiliano come compagno, ne avevamo parlato così: “Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”. Ecco che, come per Balotelli, anche Felipe Melo non si è fatto attendere con la risposta al capitano ed ex compagno della Juventus, ecco cosa ha detto:

Juventus: Felipe Melo, la risposta assurda a Chiellini

Felipe Melo non ha esitato, nella sua risposta, anche a fare una frecciatina diretta alla Juventus e ai tifosi, con cui il rapporto non sembra tuttora idilliaco, ecco quello che ha detto l’ex centrocampista bianconero: “Non so a quale episodio si riferisca, in ogni caso per me non c’è nessun problema a rispondergli, quando ero a Torino non ho mai mancato di rispetto nessuno, a questo punto però per lui di rispetto non ne ho per nulla. Mai ne avrò”. Il brasiliano, ha poi continuato stuzzicando tifosi e proprio la Juventus in generale, ecco cosa ha detto: “Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il rissoso di turno, beh, lui se la faceva sempre addosso! Forse questo difensore è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro dei veri schiaffi eliminandoli dalla Champions League”. Parole davvero forti quelle in risposta di Felipe Melo che ha voluto anche “stuzzicare” la Juventus ricordando avvenimenti del passato, quando appunto, furono eliminati dalla Champions League. Sicuramente le polemiche social non saranno risparmiate dopo queste uscite del centrocampista brasiliano Felipe Melo che non ha esitato alla risposta.

