La giornalista fidanzata di Daniele Rugani Michela Persico scherza sui social, ricordando con una foto il periodo in cui aveva addominali scolpiti

Michela Persico la giornalista sportiva fidanzata di Daniele Rugani con un post ironico sul proprio profilo Instagram ricorda i “bei tempi” in cui aveva addominali scolpiti. Foto decisamente sexy che ha ricevuto molti apprezzamenti dai fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Chiesa alla Juventus. Il fuoriclasse viola: «Sulla trattativa vi dico che…»

Michela Persico scherza su Instagram: “Ho la nostalgia degli addominali”

Come sappiamo Michela con il compagno Daniele era stata riscontrata positiva al Covid-19 ora fortunatamente sconfitto da entrambi, finalmente guariti la coppia ha ritrovato l’entusiasmo che non ha mai dimenticato, infatti con post quotidiani sui propri portali social, la giornalista ha ricordato i tempi prima della quarantena, quelli in cui aveva gli addominali scolpiti. Augurando a tutti i fan “una buona giornata di sole”.Â

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Irene Berzero tifa per te

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK