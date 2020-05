Juventus, Dybala in grande spolvero: tre ore di allenamento

Il grande protagonista in casa Juventus è stato Paulo Dybala. Tre ore di allenamento sul campo per l’attaccante argentino.

Le sue condizioni erano uno dei dubbi più importanti quando si sono ripresi gli allenamenti, ma quello che si è visto in questi primi due giorni ha stupito e convinto tutti. Paulo Dybala è apparso a dir poco in grande spolvero. La fine dell’incubo Coronavirus sembrano averlo galvanizzato e motivato. Le prime corse hanno fatto capire fin da subito la sua voglia di tornare e la sua determinazione. E le tre ore passate oggi sul campo ne sono la perfetta dimostrazione e testimonianze.

Juventus, ecco come sta Paulo Dybala

In attesa di conoscere se e quando si riprenderà a giocare in campionato, l’ex Palermo sembrerebbe quindi correre verso il pieno recupero e verso le migliori condizioni. L’allenamento solitario allo Juventus Training Center, come detto, è durato circa tre ore. Dopo questa seduta Paulo si è poi recato nel vicino J Hotel per farsi la doccia e cambiarsi. Insomma, dopo due mesi lontano dai campi e 46 giorni passati a convivere con il Coronavirus, le sensazioni non possono che essere positive e i supporter bianconeri possono sorridere e tirare un sospiro di sollievo.

