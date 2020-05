Pogba alla Juventus, Calciomercato: due pedine per arrivare al francese

Paul Pogba è sempre sul taccuino della Juventus. I bianconeri per arrivare al francese sarebbero pronti a sacrificare due pedine.

Paul Pogba. Basta questo nome a suscitare fantasie e ricordi nella mente dei tifosi bianconeri. Il ritorno del francese è da tempo argomento da discussione in casa Vecchia Signora. La trattativa non è però davvero mai entrata nel vivo, visti i tanti ostacoli e le numerose difficoltà. La prossima estate potrebbe però essere davvero quella buona e decisiva. Ma quale potrebbe essere la strategia della società piemontese?

Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Pogba

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘The Sun’, la Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto ben due giocatori: Ramsey e Rabiot. Entrambi sono arrivati la scorsa estate a parametro zero, ma non hanno pienamente convinto e completamente soddisfatto. L’obiettivo sembrerebbe essere quello di abbassare le pretese economiche del Manchester United. Quest’ultimo infatti non sarebbe disposto a scendere sotto i 132 milioni di sterline. Un prezzo esorbitante, soprattutto viste le difficoltà economiche causate dal Coronavirus. Insomma, non resta che attendere quello che accadrà nei prossimi mesi. Il fronte Pogba sembra esser destinato a restare caldo.

