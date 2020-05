La società ha fatto capire al giocatore e al suo entourage che per rendere possibile il trasferimento ci dovrà essere un ritocco dell’ingaggio

L’operazione del ritorno di Paul Pogba in bianconero sarà possibile solo qualora il giocatore accettasse un ritocco dell’ingaggio. Un segnale chiaro quello che la Juventus ha fatto a Pogba e al suo agente Mino Raiola. Un trasferimento voluto in prima linea ma che però, data la difficoltà economica in cui, per ragioni di causa maggiore ha colpito il sistema economico sarà possibile solo qualora il giocatore, appunto, ridimensionasse le richieste per l’ingaggio, attualmente reputato troppo oneroso. Chiaro che l’eccezione rimane Cristiano Ronaldo, ma per lui la Juventus ha fatto ragionamenti diversi e si potrebbe permettere solo un giocatore che percepisce uno stipendio decisamente superiore agli altri. Ora gli scenari cambiano e bisognerà capire cosa vorranno fare Raiola e Pogba, data l’insistente corte del Real Madrid che vorrebbe Pogba proprio per rinforzare la mediana della prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il clamoroso ritorno di Mario Mandzukic

Calciomercato Juventus, Pogba: cambia lo scenario

Pogba attualmente pattuisce 14 milioni di euro netti al Manchester United e, dati i tempi di crisi economica come sappiamo dovuta principalmente all’espandersi dell’epidemia Covid-19, la società bianconera non potrebbe permettersi un esborso così dispendioso. Anche perché quei 14 milioni con bonus e premi vari potrebbero diventarne 20 e, in questo momento, la Juventus può permettersi solo uno stipendio superiore agli altri e stiamo parlando, per ovvi motivi, di Cristiano Ronaldo. Dunque per far sì che Pogba ritorni a Torino bisognerà prima di tutto accordarsi su una riduzione d’ingaggio che venga accettato anche dall’agente del calciatore Mino Raiola. Qualora ci fosse l’intesa di ingaggio allora il trasferimento del Polpo richiesto a gran voce sui social dai tifosi, con l’hashtag #Pogback sarebbe ufficialmente possibile. Nel mentre Paratici farà di tutto per convincere il calciatore e il suo entourage.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bianconeri su una giovane promessa del Psg

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK