Calciomercato, dalla Spagna: Arthur sempre più vicino alla Juventus

Secondo il sondaggio di Tuttosport infatti, lo scambio di cartellini fra Barcellona e Juventus, che prevede la partenza di Miralem Pjanic avrebbe già fatto passi da giganti. Entrambe le società valutano il cartellino dei propri giocatori intorno ai 50 milioni e anche se, attualmente, Arthur vorrebbe rimanere in blaugrana la società spagnola starebbe provando a convincerlo per raggiungere Torino e, quindi, per rendere possibile il clamoroso scambio di cartellini, voluto proprio da entrambe le società. Uno scambio di cartellini come aveva pronosticato lo stesso Paratici seguendo lo stile dell’Nba. Due profili di qualità innegabile che andrebbero a rinforzare il settore della mediana, Arthur è un profilo che si adatterebbe perfettamente alle dinamiche di gioco volute da mister Sarri improntate principalmente sul dinamismo e sulla tecnica individuale. Un giocatore che piace a tutto l’ambiente e che farebbe sicuramente comodo in casa bianconera, ora c’è da capire come si evolverà la situazione, ma per il momento la trattativa sembra ben avviata.

