De Ligt al Barcellona, arriva la risposta della Juventus agli spagnoli

Matthijs de Ligt in questi giorni freme per tornare in campo. Vuole riprendersi la Juventus e continuare a scalare posizioni. Il difensore deve ancora battagliare con l’italiano, però il fatto che si sia messo a studiarlo con costanza e soprattutto che non si accontenti di orecchiarlo e parlicchiarlo dimostra intelligenza e grande voglia di integrarsi. D’altronde chi lo conosce bene l’ha sempre definito un perfezionista. Nelle ultime ore il suo nome è tornato di attualità ed è stato accostato al Barcellona. I blaugrana cercano il difensore del futuro e il capitano dell’Olanda può esserlo.

De Ligt-Barcellona, la risposta della Juventus

In un primo momento – come scrive il quotidiano Mundo Deportivo – il Barcellona avrebbe chiesto l’inserimento di De Ligt nella trattativa per Arthur. La dirigenza della Continassa avrebbe però subito chiuso le porte ad una possibile uscita dell’olandese, sbarcato la scorsa estate sotto la Mole. Lo stesso difensore sarebbe venuto a conoscenze dei discorsi tra le due società sul suo futuro. Una possibile operazione si preannunciava comunque in salita visto il costo del cartellino e dell’ingaggio dell’ex Ajax, già l’anno scorso nei desideri del Barça.

