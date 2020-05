Juventus, allenamento speciale con il figlio per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continua a tenersi in forma anche quando si trova a casa. Ecco le immagini del suo allenamento speciale con suo figlio.

Cristiano Ronaldo è tornato a Torino il 4 maggio. Il portoghese si sta sottoponendo all’autoisolamento volontario, che durerà 14 giorni. Il lusitano punta a essere disponibile per il 18 maggio, giorno in cui dovrebbero ripartire gli allenamenti di squadra. In attesa di riunirsi con i compagni, CR7 pensa comunque sempre a tenersi in forma e allenato. E il suo partner in questo caso è suo figlio Cristiano Jr.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Cristiano Ronaldo, Wenger lo stronca: «La sua era sta finendo»

Cristiano Ronaldo, il suo allenamento con Cristiano jr

Il tutto è stato postato, pubblicato e dimostrato su Instagram. Sul noto social network il buon Cristiano ha accompagnato il tutto con una frase a dir poco significativa: “Tale padre, tale figlio, la felicità sopra a tutto“. Insomma, un momento di felicità e di serenità che fa però anche capire la fame e la determinazione del fenomeno della Juventus. Il suo ritorno è oramai dietro l’angolo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK