Juventus, la data della semifinale di ritorno in Coppa Italia

La serie A ha deciso finalmente una data nella quale ripartire, virus permettendo. E’ questa la notizia del giorno, arrivata dopo l’assemblea di Lega, nella quale i club hanno pianificato la ripresa del calcio italiano.

Se non arriveranno nel frattempo controindicazioni, gli allenamenti di gruppo ricominceranno il 18 maggio, mentre per quanto riguarda la serie A la ripresa è fissata per il 13 giugno. Da quel momento in poi inizierà un vero tour de force per completare il torneo. Si devono disputare ben dodici giornate più quattro recuperi, ovvero Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Torino-Parma.

LEGGI ANCHE –>Serie A, Spadafora: la data per ripartenza

La Juventus oltre al campionato sarà poi anche impegnata nel mese di agosto, con la speranza di giocare fino alla fine del mese, perché vorrebbe dire arrivare fino in fondo alla Champions League. Nel frattempo ci sarà da rimontare lo 0-1 di Lione per passare il turno, si giocherà giorno 7 agosto.

La data della semifinale di Coppa Italia

Ma i bianconeri sono impegnati anche in Coppa Italia, dove la formazione di Sarri ha già conquistato la semifinale. Il match d’andata contro il Milan si è chiuso sul risultato di 1-1 e – se si riprenderà a giocare come pare – ci sarà anche questo match da affrontare. Come riporta Sportmediaset il calendario fissato oggi in assemblea di Lega lascia spazio pure a due finestre da utilizzare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e per la finale. Che si dovrebbero giocare rispettivamente l’1 e il 22 luglio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK