Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rivelato le ultime novità riguardante la ripartenza del campionato di Serie A

Sono arrivate le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora che ha parlato della ripartenza della Serie A, in senato, ecco cosa ha detto: “Il calcio ripartirà solo quando ci sarà la sicurezza necessaria”, una linea che verte tutto sulla prudenza e sulla coerenza, a differenza, aggiunge il ministro “di alcuni presidenti che hanno cambiato opinione”. Ripartire ma con prudenza dando priorità alla salute, questa è l’attuale linea guida che vuole Spadafora rimproverando le troppe polemiche che si sono accumulate negli ultimi periodi, definite dallo stesso ministro, un dibattito mediatico eccessivo.

Serie A, Spadafora: l’annuncio sulla ripartenza

Poi Spadafora ha ancora aggiunto: “Non ci faremo condizionare da nessuna pressione”. Il ministro ha poi illustrato il protocollo della Figc. Una Serie A dunque in forte dubbio per la ripartenza data la situazione -attualmente- non di sicurezza. Ci sarà da capire come si evolveranno gli scenari ma qualora dovessero aumentare i contagiati, come sta succedendo, purtroppo, la possibilità della ripartenza diventerà ogni giorno di più compromessa. Dato che in questa circostanza la priorità e prima di tutto la salute delle persone, come giustamente ha voluto sottolineare il ministro.

