Alex Sandro lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Premier?

Alex Sandro potrebbe essere uno dei giocatori che lascerà la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Ma quale potrebbe essere il suo pensiero?

In casa Juventus la parola d’ordine potrebbe essere nodi da sciogliere. La prossima sessione di calciomercato potrebbe infatti portare a degli addii che diventerebbero forse inevitabili. Tra questi potrebbe esserci quello di Alex Sandro. Il brasiliano è al momento tenuto sì in considerazione da Sarri, ma il tecnico sembrerebbe potersi non opporre più di tanto a una sua cessione. Ma quale potrebbe essere il destino del giocatore verdeoro?

Calciomercato Juventus, che futuro per Alex Sandro

Il terzino dei bianconeri avrebbe degli estimatori in Premier League. A tentare l’affondo per il classe 1991 potrebbe essere il Tottenham. Gli inglesi però, nel caso in cui i piemontesi dovessero sparare altro, penserebbero a un piano B. Il nome caldo, secondo quanto riportato da ‘L’Eco di Bergamo’, sarebbe quello di Castagne, attualmente in forza all’Atalanta. Insomma, il tutto appare in evoluzione.

