Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus si allontana?

Gabriel Jesus è uno dei più grandi sogni della Juventus quando si parla di calciomercato. Ma qual è la situazione del brasiliano?

A.A.A. cercasi attaccante. In casa Juventus, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe arrivare un rinforzo e un innesto importante nel reparto offensivo. Tanti i nomi sul taccuino, ma senza alcun dubbio uno dei nomi più importanti è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano è legato al Manchester City fino al 2023, ma potrebbe anche partire, anche perché gli inglesi potrebbero non disputare la Champions League per le prossime due stagioni. I Citizens potrebbero comunque presentare ricorso al Tas.

Gabriel Jesus alla Juventus, Calciomercato: il Manchester City non molla

Secondo quanto riportato e rivelato dal‘Sun’, i britannici sembrerebbero essere intenzionati a prolungare il già lungo contratto del nazionale verdeoro. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un ritocco dell’ingaggio. Un tentativo disperato che avrebbe il fine e l’obiettivo di allontanare il corteggiamento della Juventus. Anche perché Pep Guardiola vorrebbe puntare ancora su Gabriel Jesus, vero pilastro del suo scacchiere. L’assalto dei bianconeri però potrebbe essere inevitabile. Insomma, non resta che vedere cosa succederà.

