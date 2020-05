Calciomercato Juventus, per Chiesa è braccio di ferro con l’Inter

Il calciomercato Juventus continua ad accavallare dei rumors per la prossima stagione. In attesa di capire se la serie A tornerà davvero a giocare per adesso sono le trattative a continuare a tener banco.

Uno dei giocatori che sarà tra le stelle del mercato è Federico Chiesa, giovane attaccante esterno della Fiorentina e della nazionale italiana. Un giocatore che piace alle big e sul quale non ci sono dubbi, visto il suo rendimento importante nelle ultime stagioni.

Come riporta Fantacalcio.it le due società hanno già le idee molto chiare su quali potrebbero essere le loro mosse per portarsi a casa l’asso della Fiorentina.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, tesoretto in arrivo dalla Francia?

Le mosse di Juventus e Inter per Chiesa

Sicuramente la Fiorentina non si priverà di uno dei suoi uomini migliori per una somma inferiore ai 60 milioni di euro. Una somma che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di una o più contropartite tecniche.

La Juventus, oltre appunto ad una importante cifra, potrebbe mettere sul piatto dei giocatori che piacciono ai viola come Mandragora (che dovrebbe essere ripreso dall’Udinese e Romero, difensore che tornerà dal prestito al Genoa. Ma la concorrenza dell’Inter è davvero forte.

Perché anche i nerazzurri avrebbero già pronta un’offerta importante per i viola. Che prevede, oltre alla somma cash, anche il possibile inserimento di due giocatori di spessore come Dalbert (che dunque rimarrebbe in viola) e Radja Nainggolan, che a fine stagione tornerà dal prestito al Cagliari ma che non rientra nei piani di Conte. Per il belga dunque una nuova cessione in vista e la Fiorentina sarebbe lieta di accoglierlo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK