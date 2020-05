Guardiola alla Juventus? Un binomio che ha fatto parlare tantissimo, soprattutto nei mesi passati. Poi il tecnico spagnolo ha fatto chiarezza sul suo futuro, annunciando la sua volontà di rimanere al Manchester City. Anche se gli inglesi rischiano di rimanere fuori dalla prossima Champions League.

Tuttavia ad alimentare i sogni futuri dei tifosi bianconeri ci ha pensato Manuel Estiarte. Che è un collaboratore di Pep Guardiola nonché un suo amico dai tempi dell’infanzia. Conosce dunque molto bene l’ex giocatore e allenatore del Barcellona. Al “Secolo XIX” ha parlato proprio dell’attuale tecnico del Manchester City.

«Pep ama l’Italia e vi ha mantenuto amicizie e affetti. La Serie A sta recuperando da momenti meno splendidi che ha vissuto in tempi recenti. – ha detto il collaboratore di Guardiola – L’idea di partenza, quando Guardiola cominciò, era di allenare nei quattro grandi campionati: Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Non le dico che succederà, ma perché non dovrebbe? È nei suoi piani» ha concluso Estiarte.

Chiaramente non si può parlare di nessuna trattativa in corso per Guardiola, che resterà molto probabilmente alla guida del City anche nella prossima stagione. Però di sicuro queste parole avranno fatto drizzare le antenne a qualche dirigente che magari per i prossimi anni sogna l’approdo in panchina di uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio moderno.

