Calciomercato Juventus, Jorginho sempre più nei pensieri: scambio con Pjanic?

Scambio tra Jorginho e Pjanic. Potrebbe essere quello l’idea di scambio che starebbero valutando Juventus e Chelsea: la situazione.

Jorginho. Sembra essere questo il nome nei pensieri della Juventus per rinforzare il proprio centrocampo. L’italo-brasiliano è un pupillo di Maurizio Sarri, che l’ha allenato sia al Napoli che al Chelsea e sarebbe felicissimo di poterlo riavere con sé. E per di più il classe ’92, come riportato da ‘Calciomercato.com’, sarebbe felicissimo di tornare in Italia. Ma quale potrebbe essere la strategia dei bianconeri?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Milik alla Juventus, Calciomercato: il polacco sempre nel mirino

Scambio Jorginho Pjanic, Juve e Chelsea ci pensano

L’ipotesi principale sembrerebbe essere quello di uno scambio. Il nome più caldo potrebbe essere quello di Miralem Pjanic, che sembrerebbe destinato a salutare Torino. Insomma, un trattativa che appare tutt’altro che semplice, ma che potrebbe prendere corpo con il passare delle settimane.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK