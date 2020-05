Juventus al lavoro anche di sabato in attesa di novità sulla serie A

Ancora non ci sono novità relativamente alla ripartenza del campionato di serie A. Mentre in Germania il torneo è già ripreso, in Italia si aspetta ancora di definire il protocollo medico-sanitario che dovrà essere rigorosamente seguito. Sia per quanto riguarda gli allenamenti di gruppo che poi per le partite, che potrebbero ricominciare il prossimo 13 giugno.

Nel frattempo ai calciatori non rimane altro che continuare ad allenarsi individualmente presso il proprio centro sportivo. E le attività non si fermano nemmeno nel weekend in casa Juventus. Come si vede dalle fotografie pubblicate sui social, i giocatori sono scesi in campo anche oggi per cercare di trovare il miglior stato di forma possibile.

Juventus al lavoro verso la ripresa

Non rimane altro da fare che non sudare in campo in attesa di avere notizie riguardo la ripartenza. Nel frattempo anche Higuain è rientrato in Italia e dunque adesso tutti gli stranieri della Juventus sono rientrati a Torino. Per l’argentino ancora qualche giorno da passare in quarantena prima di potersi allenare con i compagni.

Ad ogni modo Sarri starebbe pensando a delle possibilità novità tattiche in vista della ripresa. In particolar modo il tecnico avrebbe intenzione di schierare Dybala come falso nueve con uno tra Bernardeschi e Douglas Costa in avanti.

