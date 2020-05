Cristian Romero potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio e quindi come contropartita tecnica per arrivare ad un obiettivo in attacco dei bianconeri

Con Higuain ormai pronto ai saluti, la Juventus, per la prossima stagione, si sta concentrando su nuovi inneschi per l’attacco. I nomi forti in questo momento rimangono sempre due: Icardi e Milik. Col primo più difficile dato il costo elevato del cartellino e la trattativa da intavolare con una rivale di campo come l’Inter, che sicuramente non farà sconti, e l’altro, molto più semplice: il giocatore andrà in scadenza di contratto ed è, fra gli altri, un ex pupillo dell’attuale allenatore bianconero Maurizio Sarri. Fu infatti proprio Sarri a richiedere l’acquisto di Milik ai tempi in cui allenava il Napoli e sarebbe nuovamente felice di riabbracciarlo in bianconero sotto la Mole.

Calciomercato Juventus, Romero come pedina di scambio per l’attaccante

Come dicevamo poc’anzi grazie a Sarri l’attaccante polacco potrebbe essere ancora più motivato a sposare la causa bianconera e data la sua agilità e tecnica individuale, il calciatore sarebbe il profilo ideale per il calcio richiesto da Maurizio Sarri improntato su fraseggi e dinamicità. Dai nuovo sondaggi di mercato risulta che per convincere il Napoli, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto delle trattative un cartellino di un giocatore, che potrebbe proprio fare al caso dei partenopei, alla ricerca di un difensore di qualità. Stiamo parlando di Cristian Romero che, appunto, potrebbe essere inserito nella trattativa per portare Milik alla Juventus nella prossima stagione. Attualmente il Napoli valuta l’attaccante polacco intorno ai 50 milioni, i bianconeri per ammortizzare il costo inserirebbe il cartellino di Romero più eventuali 20-30 milioni così da coprire la cifra richiesta. Il difensore piace a Gattuso e, se l’operazione prendesse, realmente piede potrebbe, appunto, avere l’inserimento di Romero come contropartita tecnica affinché Milik sposi definitivamente il progetto Juve. Paratici rimane comunque attento alle altre opportunità con Maurito Icardi sempre in polpe anche se rimane l’operazione più difficile.

