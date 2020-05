Serie A, ecco il calendario con il via il 13 giugno

La Serie A potrebbe e dovrebbe riprendere il via il 13 giugno. Ma quale sarà il calendario con una ripartenza in quella data?

13 giugno. Questa è la data scelta per far ripartire il campionato di Serie A. Non vi è ancora nulla di certo, in quanto mancano accordi sul protocollo e su altre questione fondamentali e di vitale importanza. Ma, nel caso in cui tutto dovesse risolversi, quale sarebbe il calendario?

Serie A, il possibile calendario: Juventus Lazio a metà luglio

Si ripartirà dal 27esima giornata, dove spiccano Atalanta Lazio, Bologna Juventus e Inter Sassuolo. Mercoledì 17 dovrebbe essere la volta dei tre recuperi della 25esima giornata: Inter Sampdoria, Torino Parma e Atalanta Sassuolo. La domenica successiva si tornerà, se si dovesse ripartire, in campo, con la Juve che sfiderà il Lecce e la Lazio la Fiorentina. Interessante anche Milan Roma. Insomma, in caso di ripresa, si giocherà ogni tre giorni, senza alcun pausa, fino al 2 agosto. E nel mezzo ci saranno anche i ritorno delle semifinali di Tim Cup, fissate per il 1 di luglio e la finale, programmata per il 22 luglio.

Sfogliando date e impegni, a spiccare è senza alcun dubbio la 30esima giornata, che si dovrebbe giocare il 28 giugno: Juventus Torino, Lazio Milan e Napoli Roma. Il 5 luglio ecco Milan Juventus. La grande sfida tra bianconeri e biancocelesti che, stando alla classifica attuale, potrebbe decidere le sorti di questo campionato, si giocherà, calendario alla mano, il 15 luglio. Per il momento ovviamente si tratta solo di ipotesi. Non resta che attendere la decisione finale e ufficiale.

