Calciomercato Juventus, doppio scambio con la Roma?

In attesa di capire se davvero la serie A ripartirà giorno 13 giugno, continuano ad alimentarsi i rumors di calciomercato Juventus. Che starebbe pensando ad un paio di colpi in casa Roma, giocatori che potrebbero già importanti per Sarri o che potrebbero rappresentare degli ottimi investimenti per il futuro.

Già in passato Juventus e Roma hanno fatto affari insieme. L’ultimo lo scambio che ha portato in bianconero (ma è poi stato girato in prestito al Cagliari) l’esterno Luca Pellegrini con Leonardo Spinazzola che ha fatto invece il percorso inverso. Ora ci sarebbero nuovi affari all’orizzonte.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, la mossa del Barcellona per Pjanic

Calciomercato Juventus, doppio scambio possibile

Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, sarebbero due le trattative che coinvolgerebbero la Roma e la Juventus. Della prima ormai si parla da settimane, vale a dire uno scambio alla pari tra Mandragora e Cristante. Il primo sarà controriscattato dalla Juventus dall’Udinese e messo sul piatto della Roma per arrivare a Cristante, centrocampista che piace molto per la sua capacità di inserimento in fase offensiva. Fonseca apprezza in particolar modo il mediano, difficilmente potrebbe farlo partire.

Più facile invece potrebbe essere la conclusione di un altro scambio, quello tra Rugani e Riccardi. Il difensore centrale è sempre nel mirino dei giallorossi, che del resto devono rinforzare quel reparto. E Rugani a Roma giocherebbe senz’altro con maggiore continuità che non alla Juventus. In cambio andrebbe ai bianconeri Alessio Riccardi, talentuoso giocatore della Primavera che sta seguendo mezza serie A.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK