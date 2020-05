Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Pellegrini

Continuano ad accavallarsi in questo periodo le voci di calciomercato Juventus. La prossima estate saranno tante le trattative che riguarderanno i bianconeri sia in entrata che in uscita. Il direttore sportivo Paratici dovrà anche valutare la situazione dei giocatori che rientreranno alla base e prendere delle decisioni utili per il futuro dei calciatori e anche per quello ovviamente della società.

Uno dei giocatori in questione è Luca Pellegrini. Il giovanissimo laterale sinistro è arrivato alla Juventus nella passata estate, con i bianconeri che hanno imbastito e portato a termine uno scambio con la Roma, alla quale è approdato Spinazzola. Una mossa per il futuro fatta dalla dirigenza bianconera, che punta molto su questo ragazzo.

Che per crescere ha ovviamente bisogno di giocare con continuità. Quella in corso per lui è la seconda stagione da titolare a Cagliari, dove era stato già in prestito quando il suo cartellino era di proprietà della Roma. Sull’isola Pellegrini è già cresciuto tanto ma ancora ha margini di crescita importanti.

Calciomercato Juventus: Pellegrini resta a Cagliari?

Come riporta Tuttosport l’intenzione della Juventus potrebbe essere quella di far rimanere in Sardegna Luca Pellegrini, prestandolo per un’altra stagione al Cagliari. Chiaramente con l’obiettivo di farlo maturare e magari renderlo un giocatore adatto per la Juventus che verrà.

In un primo momento si ipotizzava per lui una cessione in estate, magari l’inserimento in qualche trattativa. Ma adesso tutto sembra cambiato. Di sicuro a Torino Pellegrini giocherebbe poco, per cui la dirigenza vorrebbe consentirgli di accumulare esperienza altrove.

