Calciomercato Juventus, Paganini rivela l’intrigo di centrocampo

Il calciomercato Juventus continua a essere incentrato sul centrocampo e sul via-vai che probabilmente ci sarà in quel reparto. Sono tante le voci che si sono accumulate nel corso delle ultime settimane. Piste percorribili ma a volte anche sogni proibiti.

Il giornalista Rai Paolo Paganini, esperto di calciomercato, su Twitter ha rivelato un vero e proprio intrigo che riguarda Miralem Pjanic. Ha scritto infatti: “Buonasera. Il gioco delle 3 carte. A oggi: #Pianjc vuole il #Barcellona che però non vuole cedere #Arthur ma insiste per #Rakitic. #Jorginho vuole tornare in Italia perché #Sarri lo stima ma #Pianjc non è entusiasta del #Chelsea. E poi c’è #Pogba che spinge”.

Calciomercato Juventus, Pjanic l’uomo chiave

Ormai da tempo si sa che uno dei giocatori cedibili da parte dei bianconeri è Miralem Pjanic, che con Sarri non è riuscito a far emergere tutto il suo talento. Tant’è che prima della pausa per il Coronavirus il tecnico aveva lanciato Bentancur in cabina di regia.

Il bosniaco potrebbe essere inserito in uno scambio con il Chelsea, visto che Jorginho è un giocatore che piace tanto a Sarri, che lo ha allenato sia a Londra che al Napoli. Tuttavia Pjanic non sarebbe tanto convinto di andare a giocare in Inghilterra.

Decisamente più intrigante la destinazione Barcellona, tanto più che alla Juventus piace Arthur. Il brasiliano però non vuole lasciare la Spagna. E ai bianconeri l’opzione Rakitic non piace più di tanto, vuoi per l’età del croato, non più giovanissimo, vuoi per la volontà dello stesso giocatore, che ha più volte detto di voler chiudere la carriera al Siviglia.

