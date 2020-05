Calciomercato Juventus: lo United punta ad una stella bianconera

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere una volta tanto la formazione bianconera costretta in difesa per tenersi stretta una sua stella. Parliamo di Paulo Dybala, destinato ad essere sempre più centrale nei progetti del club.

In queste ultime settimane il coronavirus ha davvero messo in ginocchio l’economia mondiale e i club calcistici non fanno differenza. Molte perdite e anche tanti mancati introiti in questo periodo. “Don Balon” però ha rivelato che le casse del Manchester United, nonostante tutto, non hanno subito ripercussioni. E per questo motivo i Red Devils sarebbero pronti a investire tanti milioni di euro per rinforzarsi.

Manchester United scatenato sul mercato?

Ci sono tanti calciatori che militano in Europa che potrebbero finire allo United. Il club inglese avrebbe pronto un tesoretto di circa 300 milioni da spendere per regalare campioni a mister Solskjaer. Si va dal sogno Messi al talentuoso Maddison, trequartista del Leicester. Ma piace tanto pure Suarez e per la difesa il nome caldo è quello di Skriniar. Per il centrale dell’Inter si potrebbero investire la bellezza di 60 milioni di euro.

Ma nella lista della spesa del club ci sarebbe anche un giocatore della Juventus, il già citato Dybala. Giocatore di grande talento, ancora giovane, idolo sicuro dei tifosi. Il Manchester United avrebbe la possibilità di fare una grande offerta, ma la Juve ha già intenzione di rinnovare il contratto al suo gioiello. A meno di offerte clamorose, continuerà a vestire la numero dieci bianconera.

