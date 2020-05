Juventus, sul bancone ci sono Pjanic, Higuain, Costa e Khedira

Pjanic, Higuain, Costa e Khedira sono destinati a lasciare la Juventus per far fronte alla nuova politica sugli ingaggi voluta dal club di Andrea Agnelli.

La Juventus potrebbe vendere Miralem Pjanic, Douglas Costa, Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Ad affermarlo è il Daily Mail. Quest’estate, come parte di una nuova politica, si registreranno dei tagli progettati per aiutare il club. Il tutto per far fronte all’impatto finanziario della pandemia di Coronavirus. Fabio Paratici, Chief Football Officer del club, intende introdurre nuove misure volte a garantire che nessun nuovo arrivato al club abbia uno stipendio annuo superiore a 6 milioni.

La nuova era della Juventus

Molti membri della squadra attuale della Juventus guadagnano più di quella cifra, e il club intende mettere in vendita quattro di questi individui. Queste vendite saranno alquanto dolorose vista la qualità dei giocatori in questione, ma sono necessarie per aiutare la Juventus a far fronte finanziariamente. Oltre a Pjanic e Higuain che partiranno sicuramente, ci sono anche Khedira e Matuidi. La Juve non può permettersi di lasciarli seduti in panchina. Uno dei due giocatori lascerà la Juventus alla fine della stagione, e considerando che Matuidi ha recentemente rinnovato il suo contratto, è probabile che sarà il tedesco a salutare.

