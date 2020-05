Allegri, chi si rivede. Il tecnico livornese è pronto a tornare

Massimiiano Allegri pronto a tornare nel mondo del calcio. Finito l’anno di “depurazione” sta valutando la destinazione migliore per la sua carriera.

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista. E’ finito l’anno sabbatico ed aspetta la chiamata giusta. Attende di essere di nuovo al centro di un progetto importante. Le ultime cinque stagioni lo hanno visto trionfare per altrettante volte nel campionato italiano. Con la Juve ha vinto anche quattro Coppa Italia e due Supercoppa. Le due finalissime di Champions League, invece, si sono rivelate amare come tante altre nella storia bianconera. Ora, però, per lui è tempo di voltare pagina.

Allegri e la pista che porta all’estero

Un anno e un giorno fa, l’addio. Che poi, a leggere l’autobiografia di Giorgio Chiellini, potrebbe essere stato un arrivederci, ma questo è un altro discorso. Un anno e un giorno fa la Juventus comunicava la fine di un ciclo quinquennale ricco di successi e di un paio di delusioni europee comunque metabolizzate alla giusta maniera. Perché prima di essere battuti in finale di Champions, a quel livello lì bisogna arrivare e Max ce l’aveva fatta. Un anno e un giorno fa, ecco la nota ufficiale del club bianconero: «Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020». Ora è pronto a tornare, presumibilmente all’estero dove ha sempre sognato di andare. Direzione Parigi o Premier League?

