Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Havertz

Kai Havertz è uno dei tanti giocatori finiti nel mirino della Juventus. Ma sul centrocampista tedesco c’è davvero tanta concorrenza.

La Juventus ha sempre dimostrato di essere molto attiva e presente nel monitorare i tanti talenti che si mettono in mostra. L’acquisto di Kulusevski ne è la perfetta dimostrazione e testimonianza. Ma c’è un altro giocatore su cui i bianconeri hanno messo gli occhi da un po’ di tempo e che hanno potuto visionare da vicino sfidandolo in Champions League. Il riferimento è a Kai Havertz.

Havertz alla Juventus, Calciomercato: trattativa complicata

Il gioiellino del Bayer Leverkusen si è messo in mostra nel match di ripartenza della Bundesliga, realizzando due gol contro il Werder Brema. Insomma, l’ennesima prova del suo immenso e indiscutibile talento. A colpire è però soprattutto la sua personalità. Doti che avrebbero attirato l’interesse di molti top club europei, soprattutto in Premier League e in Liga. La Juve quindi dovrebbe fare i conti con una nutrita e agguerrita concorrenza. Il rischio potrebbe davvero essere quello di un’asta milionaria.

