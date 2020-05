Inter-Juve, ex arbitro svela: «Audio partite sempre registrati»

Su Inter-Juve e sul contatto Pjanic-Rafinha interviene Gavillucci: «Posso dire con certezza che le partite vengono registrate integralmente».

A riportare la notizia è stata Radio Marte e il web è subito esploso a caccia di colpevoli e con teorie cospirazioniste. «Posso dire con certezza che le partite vengono registrate integralmente» ha detto l’ex fischietto Claudio Gavillucci, alla trasmissione “Si Gonfia la Rete”. «Cosa viene registrato durante una partita? Non so se quell’audio c’era o no, so solo che posso dire con certezza che la partita viene registrata interamente – spiega riferendosi a Inter-Juve -. Se poi vengono tagliate o archiviate solo le parti in cui interviene il var, questo non lo posso confermare. Posso confermare però che non abbiamo visto l’episodio ma devo spezzare una lancia a favore di Orsato. Da quella partita non ha avuto nessun tipo di tutela e ha avuto anche minacce, ha dovuto dormire con la polizia sotto casa. Non ha più arbitrato l’Inter».

Inter-Juve fa sempre discutere

Il web chiaramente è insorto nuovamente, a pochi giorni di distanza dalle parole di Pecoraro. Inter-Juve è una sfida infinita che probabilmente non finirai mai. Questo a prescindere dell’episodio Rafinha–Pjanic.

