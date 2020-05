Pjanic e De Sciglio, il calciomercato della Juve passa da loro

Pjanic e De Sciglio piacciono a mezza Europa e sono considerati tra i sacrificabili della rosa per poter arrivare a chiudere degli affari in entrata.

Pjanic e De Sciglio saranno la coppia passepartout per il mercato della Juventus? Se lo chiede questa mattina il Corriere dello Sport che effettua un focus sulle operazioni in casa della Vecchia Signora. «Il regista e il difensore piacciono a mezza Europa – si legge – e sono considerati tra i sacrificabili della rosa. Questo per poter arrivare a definire affari che altrimenti sarebbero complicati o troppo costosi ma anche per generare plusvalenze. Il tandem viene valutato dai dirigenti bianconeri attorno ai 60 milioni. Nel dettaglio 45-50 milioni come obiettivo per Pjanic, 10-15 per De Sciglio».

Pjanic e De Sciglio lasceranno la Juventus

I due potrebbero finire entrambi al Barcellona, per esempio. La Juve, specialmente per cedere il bosniaco, intende privarsene soltanto in cambio di Arthur. Per Semedo, invece, potrebbe entrare in gioco De Sciglio. L’azzurro piace ai catalani, tanto che ci sono stati contatti con l’entourage recentemente. Così come ai bianconeri non dispiacerebbe il duttile terzino portoghese, altro esponente della scuderia di Jorge Mendes. Pjanic è gradito anche in orbita Chelsea, dove sul piatto della bilancia potrebbe esserci un tale Jorginho oppure Emerson Palmieri. Infine c’è sempre il PSG e lì le soluzioni non mancano…

