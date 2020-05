Playoff all’orizzonte. L’Inter torna in corsa per lo scudetto

L’Inter pronta a tornare prepotentemente in corsa per lo scudetto nel caso venissero inseriti i playoff. Juve e Lazio beffate nonostante il gran cammino.

Sarebbe una norma che favorirebbe l’Inter. Su questo non c’è il minimo dubbio a riguardo. I nerazzurri, ormai fuori dalla corsa scudetto, si ritroverebbero di colpo ad un passo dal titolo al pari di Juve e Lazio. Questo qualora l’ipotesi di introdurre i playoff per concludere la stagione trovi conferma. Il punto sulla questione è fatto stamane da Sportmediaset. Il nuovo format del campionato potrebbe cambiare: coinvolte dieci squadre tra scudetto e salvezza.

Playoff come soluzione finale?

I continui rinvii e le difficoltà a trovare un accordo condiviso sul protocollo sanitario, stanno lasciando fermo il nostro campionato. La Figc starebbe pensando di modificare il format, limitando a dieci il numero delle squadre coinvolte e non dodici come si pensava in un primo momento. Quattro (Juve, Lazio, Inter e Atalanta) si giocherebbero lo scudetto, tagliando fuori Roma e Napoli, mentre le ultime sei (Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia) lotterebbero per non retrocedere. Sede delle partite sarebbero impianti del Centro-Sud. Chissà cosa ne salterebbe fuori…

