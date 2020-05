Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: un’ipotesi affascinante

Gonzalo Higuain è uno di quei nomi attorno a cui potrebbe ruotare il calciomercato della Juventus. Ma quale sarà il futuro dell’argentino?

Gonzalo Higuain è stato senza alcun dubbio uno dei giocatori più chiacchierati e discussi di queste ultime settimane. L’argentino è comunque rientrato a Torino e, una volta terminati i 14 giorni di quarantena, sarà nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri. Il suo futuro però sembrerebbe ancora tutto in bilico e da discutere. L’attaccante può davvero lasciare la Juventus?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Higuain: clamoroso scambio con la Roma

Calciomercato Juventus, che futuro per Higuain?

L’ex Milan e Chelsea, come ricordato da ‘Calciomercato.com’ sarebbe finito da tempo nel mirino del River Plate, il club in cui ha debuttato, ma il vero problema potrebbe essere l’ingaggio e servirebbe quindi il supporto e l’aiuto dei bianconeri. Questi ultimi tra l’altro potrebbero essere interessati all’inserimento nell’eventuale trattativa del giovane Carrascal. Per il buon Gonzalo sarebbe però in ballo un’altra ipotesi, ossia quella del Mls. Il campionato americano è in crescita e sarebbe in cerca di una stella in grado di attirare l’attenzione e di creare appeal. Higuain potrebbe essere l’uomo giusto. Insomma, le idee sembrerebbero essere davvero tante.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK