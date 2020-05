Calciomercato Juventus, il futuro di Pjanic è sempre più incerto

Il futuro di Miralem Pjanic sembra essere ancora tutto da decidere e da stabilire. Ma qual è la situazione del centrocampista della Juventus?

Il destino di Miralem Pjanic è ancora tutto da scrivere e da decidere. Il bosniaco è tra i possibili partenti di casa Juventus, ma la situazione appare complicata. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe l’idea di uno scambio con il Barcellona, con Arthur che potrebbe sbarcare a Torino. Ma, secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il brasiliano non sarebbe convinto ad accettare il trasferimento. Insomma, la trattativa sarebbe a dir poco in salita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, sul bancone ci sono Pjanic, Higuain, Costa e Khedira

Calciomercato Juventus, Pjanic potrebbe restare: la situazione

A questo punto potrebbero tornare in ballo le piste Psg e Chelsea, che potrebbero mettere sul piatto rispettivamente Paredes e Jorginho. Il buon Mire però preferirebbe giocare in Liga. Ed è per questo che le possibilità di una permanenza a Torino sarebbero in ascesa. Un’ipotesi che Paratici starebbe valutando e studiando e che, viste alcune situazioni, non può essere scartata ed esclusa a priori.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK