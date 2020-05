Nuova maglia Juventus, fioccano le polemiche sui social

Fioccano le polemiche sui social per la nuova maglia della Juventus. In molti sostengono che di dietro sia troppo simile a quella del Real Madrid.

«Addio casacca delle polemiche. La Juventus torna al passato. Alla tradizione. Alle strisce classiche bianche e nere». Scrive così il Corriere della Sera parlando della nuova maglia della Vecchia signora. Il punto è che anche quella della stagione 2020-2021 sta già generando grandi critiche. E i social, come ormai consuetudine, ci sguazzano. Questo perché le strisce saranno «spennellate». Loghi Adidas e sponsor saranno dorati. La parte posteriore, invece, sarà completamente bianca, con numero e nome del giocatore sempre in oro. «Sembra quella del Real Madrid» è la critica più comune rivolta al club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Werner alla Juventus: le quote dei bookmaker

Nuova maglia più classica, ma…

Il colore bianco sarà la predominanza nel nuovo home kit ideato per la prossima stagione. Mentre il nero verrà semplicemente pennellato con strisce centrali color nero. Così da poter fare un contrasto fra la maglia bianca e i vari inserti dorati dello sponsor Adidas. Così anche per i pantaloncini che dovrebbero mantenere lo stesso stile includendo l’inserto oro dello sponsor. Una predominanza di bianco quindi, almeno così sembrerebbe essere l’idea della Juventus per la prossima stagione. A svelare il tutto è stato footyheadlines.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK