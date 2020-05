È arrivata la quota dei bookmaker sul possibile trasferimento alla Juventus del giovane attaccante Timo Werner. Su di lui ci sono due italiane.

Timo Werner è un profilo molto interessante che piace a tante squadre di caratura internazionale sul fronte mercato, un centroavanti atipico che sa essere molto agile e può adattarsi sia come prima a anche come seconda punta. Le ultime voci su di lui danno un addio quasi per certo a fine stagione del giovane attaccante, voluto da tantissime squadre di qualità, ci sarebbero interessi dalla Premier ma su di lui anche due italiane. Intanto sono già arrivate le quote dei bookmaker sul suo futuro. La quota di una sua possibile permanenza in Bundesliga quindi il rimanere effettivamente in Germania al Lipsia è di 1.80.

Calciomercato, Werner alla Juventus: le quote dei bookmaker

La quota però che incuriosisce maggiormente è quella del possibile passaggio al Liverpool dato a 3. L’interesse per la premier sarebbe sentito anche dallo stesso calciatore che non ha mai smesso di lodare l’attuale allenatore tedesco del Liverpool Klopp. Ma come dicevamo poc’anzi ci sarebbero anche due italiane su di lui: infatti spicca l’incredibile quota per l’Inter che darebbe il giocatore a quota 5, mentre invece il passaggio alla Juventus sembra decisamente più complicato con la quota a 16. Bayern Monaco e Madrid sono dati a 7,50 la prima mentre le merengues sono “lontani” come la Juventus a 16.

