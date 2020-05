Serie A, i tifosi del Genoa si schierano contro la ripresa

La possibile ripartenza della Serie A divide e spacca anche il mondo del tifo. A schierarsi contro alla ripresa è la tifoseria del Genoa.

L’accordo sul protocollo per gli allenamenti collettivi, annunciato dal ministro Spadafora, è sembrato il primo piccolo passo verso la ripresa del campionato. Una ripartenza però che continua a non convincere molti. A schierarsi contro infatti sono stati, ancora una volta, i tifosi del Genoa con uno striscione.

Tifosi Genoa, no alla ripartenza della Serie A

Cine racconto dall’Ansa, in mattinata uno striscione “Stop football”, firmato B.S. (Brigata Speloncia, uno dei gruppi della Gradinata Nord) è stato esposto sui cancelli della stessa gradinata. Questo si aggiunge a quello di ieri, su cui c’era scritto “No al calcio senza tifosi” firmato “5R”. Insomma, i gruppi più caldi del tifo della squadra ligure hanno voluto far sentire la loro voce. Non a caso comunque nei giorni scorsi avevano aderito anche al comunicato internazionale , firmato da 150 tifoserie di tutta Europa, contro la ripresa dei campionati nazionali durante il periodo di emergenza sanitaria.

