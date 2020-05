Calciomercato Juventus, c’è una rivale per Milik

Il prossimo calciomercato Juventus vedrà i bianconeri alla ricerca di una prima punta di spessore. Nonostante ci sia da capire ancora il futuro di Gonzalo Higuain, l’obiettivo del club bianconero è quello di assicurarsi un giocatore che faccia reparto, che sappia garantire un buon numero di gol e che possa essere la spalla ideale di Cristiano Ronaldo.

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo del possibile approdo di Mauro Icardi alla corte di Sarri. L’attaccante argentino, oggi al Psg ma di proprietà dell’Inter, sarebbe il profilo ideale anche per la sua grande esperienza in serie A e per la sua capacità di finalizzare il gioco. Tuttavia ci sono anche altre piste che i dirigenti bianconeri stanno seguendo. E una queste porta a Milik, centravanti del Napoli.

Il centravanti polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 ma nonostante questo i partenopei non sono affatto intenzionati a svenderlo. La cifra richiesta per la sua cessione si aggira attorno ai 50 milioni di euro e le contropartite offerte finora dai bianconeri (tra cui Cuadrado e Rugani) non avrebbero convinto il Napoli.

Calciomercato Juventus, la rivale per Milik

Come riporta Tuttosport adesso la Juventus deve anche guardarsi dalla concorrenza dell’Atletico Madrid. Anche i colchoneros starebbero puntando Milik e per averlo sarebbero pronti a mettere sul piatto Diego Costa, centravanti che non sembra più rientrare nei loro piani. Tuttavia il giocatore preferirebbe un trasferimento in bianconero e questo fa ben sperare i supporters della Vecchia Signora.

